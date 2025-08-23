پخش زنده
امروز: -
جامعه پزشکی ایران در مقاطع مختلف تاریخ معاصر، نقشی فراتر از درمان بیماران ایفا کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در دوران دفاع مقدس، حضور پزشکان در خطوط مقدم و بیمارستانهای صحرایی، بخشی از مقاومت ملی را شکل داد؛ عملهای جراحی زیر بمباران از ماندگارترین تصاویر آن روزها به شمار میرود.
سالها بعد، همهگیری کرونا بار دیگر عرصهای برای ایثار پزشکان و پرستاران بود و کادر درمان شبانهروز در سنگر سلامت ایستادند.
در عرصههای بینالمللی نیز پزشکان ایرانی حضوری مؤثر داشتهاند؛ از خدمات رایگان در موکبهای اربعین در کنار همتایان عراقی، تا امدادرسانی در آن سوی مرزها مثل دکتر علی حیدری که قید زندگی در کانادا را زد و پزشک جبههی مقاومت شد.
همچنین بسیاری از پزشکان در مناطق محروم کشور با راهاندازی درمانگاهها رایگان، به نیازمندان خدمت میکنند.
مرور این تجربهها نشان میدهد جامعه پزشکی ایران در هر بحران و بزنگاه تاریخی، همراه مردم بوده است و روز پزشک یادآور این نقش ماندگار در دفاع، سلامت و خدمترسانی است.