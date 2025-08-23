در نخستین روز از هفته دولت؛
بهره برداری و آغاز ۱۰ طرح در حوزه برق شهرستان کهگیلویه
مدیر امور برق ناحیه کهگیلویه از افتتاح و کلنگ زنی ۱۰ طرح صنعت برق با اعتبار ۲۳۴ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، خسرو پرویزی گفت: در نخستین روز از هفته دولت و همزمان با سفر استاندار کهگیلویه و بویراحمد، نماینده شهرستانهای کهگیلویه، چرام، لنده و بهمئی و هیئت همراه به شهرستان کهگیلویه، ۶ طرح برق رسانی با اعتبار بیش از ۱۴۷ میلیارد ریال افتتاح شد.
وی افزود: نیروگاه خورشیدی تجمیعی حمایتی بسیج سازندگی با ظرفیت ۲۱۰ کیلو وات و اعتبار ۸۴ میلیارد ریال افتتاح میشود.
پرویزی هدف از اجرای این پروژه را افزایش ظرفیت شبکه برق، کاهش ناترازی انرژی و اشتغال زایی برای ۴۲ نفر عنوان کرد.
مدیر امور برق کهگیلویه گفت: امروز تعداد ۴ پروژه با اعتبار ۸۷ میلیارد ریال نیز کلنگ زنی میشود.
گفتنی است در هفته دولت ۱۰۴ طرح صنعت برق با اعتبار هزار و ۴۳ میلیارد تومان افتتاح و کلنگ زنی میشود.