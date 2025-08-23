مدیر حج و زیارت خوزستان زمان اعزام اولین کاروان حج عمره استان به سرزمین وحی را یکشنبه دوم شهریورماه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدامین یاقوت در ارتباط تلفنی با خبر خوزستان گفت: اعزام کاروان‌های حج عمره به سرزمین وحی از یکشنبه دوم شهریورماه از فرودگاه بین المللی شهید سپهبد قاسم سلیمانی اهواز آغاز خواهد شد.

وی افزود: هر ۵ یک روز یک کاروان به ظرفیت ۲۴۰ نفر برای انجام مناسک حج عمره اعزام می‌شوند و در مرحله اول زائران سرزمین وحی وارد شهر جده کشور عربستان خواهند شد و سپس به مدینه منوره خواهند رفت.