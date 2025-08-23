پخش زنده
برنامه هوش مصنوعی آموزش و پرورش خراسان رضوی تدوین شده و به تأیید شورای عالی آموزش و پرورش کشور رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در نهمین جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان رضوی به ریاست استاندار، تشکیل کارگروه هوش مصنوعی با مشارکت دانشگاه فرهنگیان تصویب و هشت تصمیم عملیاتی در حوزه تعلیم و تربیت استان اتخاذ شد.
محور این مصوبات، توسعه عدالت آموزشی به ویژه در آموزش و پرورش استثنایی، بهبود حمل و نقل دانش آموزان، گسترش رشته های فنی و حرفه ای و اجرای طرح «ایران مهارت» است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در این جلسه گفت: خراسان رضوی در سه ماه نخست امسال با برگزاری ۷ جلسه شورای آموزش و پرورش، رکورد کشور را از نظر تعداد نشست ها به همراه حضور ۱۰۰ درصدی استاندار به نام خود ثبت کرده است.
مصطفی اسدی افزود: برنامه هوش مصنوعی آموزش و پرورش استان پس از جلسات تخصصی با ۴۰ استاد، تدوین و به تأیید شورای عالی آموزش و پرورش کشور رسیده است.
در این جلسه همچنین انتخاب نمایندگان اولیا و معتمدین به عنوان صاحب نظران تعلیم و تربیت در ترکیب شورای آموزش و پرورش مورد تأکید قرار گرفت؛ اقدامی که به گفته رئیس انجمن اولیا و مربیان استان، با هدف افزایش نقش والدین در سیاستگذاری آموزشی و ارتقای نظارت عمومی انجام می شود.