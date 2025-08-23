به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوکان گفت: شیرکو مام آقا عکاس هنرمند این شهرستان پنج نشان افتخار جشنواره بین المللی IPA آمریکا معروف به اسکار عکاسی را کسب کرد.

رضا عباسی افزود: شیرکو مام آقا موفق شده است در بخش‌های مستند اجتماعی، پرتره و ورزشی نشان افتخار جشنواره بین المللی IPA آمریکا را کسب کند.

وی اضافه کرد: همچنین این عکاس خوش ذوق در جشنواره بین المللی NIPA امارات متحده عربی مدال تقدیر را از آن خود کرده است.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوکان بیان کرد: «شیرکو مام آقا» خردادماه سال جاری نیز موفق به کسب مدال نقره جشنواره بین المللی WPE Awards شده بود.

جشنواره بین المللی IPA که در نیویورک آمریکا برگزارمی شود مهمترین و بزرگترین رقابت در رشته عکاسی درجهان است و ازآن به عنوان اسکار جهانی عکاسی یاد می شود .