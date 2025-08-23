کیف حاوی ۳۰۰ میلیون ریال وجه نقد، دلار و مدارک شخصی یک گردشگر به صاحبش بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس بازرسی پلیس استان اصفهان گفت: فرد گردشگری به کلانتری ۱۷ چرمهین در شهرستان لنجان مراجعه و مفقودی کیف حاوی مقادیری دلار، ۳۰۰ میلیون ریال وجه نقد و مدارک شخصی خود را در محدوده آبشار شاه لولاک به این کلانتری اعلام می‌کند.

سرهنگ محمد رضا ایرانپور افزود: با حضور میدانی ماموران این کیف حاوی ۳۰۰ میلیون ریال وجه نقد و مقادیری دلار کشف و به صاحبش بازگردانده شد.