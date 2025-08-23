همزمان با هفته دولت امسال، ۱۵۰ طرح عمرانی، خدماتی، بهداشتی، درمانی و آموزشی با مجموع اعتباری بیش از هزار و ۹۱ میلیارد تومان در شهرستان خوی افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ غلامحسین آزاد فرماندار خوی، گفت: از این تعداد ۱۱۸ طرح با اعتباری بیش از هزار و ۴۰ میلیارد تومان افتتاح و ۶ طرح نیز با اعتبار ۵۰۳ میلیارد تومان کلنگ‌زنی خواهد شد. همچنین ۳ طرح اقتصادی به ارزش ۵۱ میلیارد تومان در این ایام آغاز می‌شود.

طرح‌های شاخص هفته دولت در خوی شامل گیت محور ایواوغلی ـ ماکو در حوزه حمل‌ونقل، مخزن آب شرب قطور برای تأمین پایدار آب در مناطق مرزی و مدرسه علامه حلی به عنوان نماد توسعه آموزشی در شهرستان است.

رویکرد اصلی دولت در اجرای این طرح‌ها توسعه عدالت و رفع محرومیت عنوان شده و بخش قابل توجهی از طرح‌ها با هدف ارتقای خدمات عمومی و بهبود زیرساخت‌ها در روستا‌ها و بخش‌های خوی به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرماندار ویژه خوی تأکید کرد: علاوه بر اعتبارات استانی، پیگیری برای افزایش سهم خوی از منابع ملی با حمایت استاندار آذربایجان غربی و نماینده مردم خوی در مجلس در دستور کار قرار دارد.