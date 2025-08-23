پخش زنده
امروز: -
در آخرین نشست شورای پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، با تاکید بر لزوم انجام مطالعات گسترده میراث فرهنگی در حوزه دریای کاسپی، پیشنهاد تأسیس مرکز پژوهشی علوم میراثی دریای کاسپی در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، در آخرین نشست شورای پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با حضور محمدابراهیم زارعی، رئیس پژوهشگاه، پیشنهاد تأسیس مرکز پژوهشی علوم میراثی دریای کاسپی، که از سوی پژوهشکده مردم شناسی مطرح شده بود به تصویب رسید.
زارعی گفت: منطقه و حوزه فرهنگی دریای کاسپی از دیرباز بهعنوان دیدارگاه تمدنها، فرهنگها و شبکههای تجاری نقش مهمی ایفا کرده و از میراثی غنی و متنوع برخوردار است. این منطقه، محوطههای باستانشناسی، سنتهای زبانی، آثار معماری و روایتهای انسانشناختی منحصربهفردی را در خود حفظ کرده است که نیازمند پژوهش و حفاظت نظاممند است.
او افزود: حوزه کاسپی یکی از دروازههای فرهنگی و تمدنی جهان ایرانی و دارای ارتباطی عمیق با راه ابریشم بوده و از نظر جغرافیای تمدنی و سیاسی نیز دارای اهمیتی یگانه است. با این هدف، تأسیس مرکز پژوهشی علوم میراثی دریای کاسپی بهعنوان بستری برای همکاریهای میانرشتهای با هدف پیشبرد پژوهشهای مرتبط با باستانشناسی، مردمشناسی، زبانشناسی، معماری و حفاظت میراث فرهنگی، میراث طبیعی و گردشگری به تصویب رسید.