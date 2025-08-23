استاندار مرکزی: از مجموع این طرحها ۹۲۲ طرح افتتاح و کلنگ ۶۶ طرح برای شروع عملیات اجرایی به زمین زده میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهدی زندیه وکیلی در نشست خبری اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در آستانه هفته دولت، سرمایه گذاری طرحهای امسال هفته دولت را ۶۰ هزار میلیارد تومان دانست که ۱۵ هزار میلیارد تومان به طرحهای عمرانی و ۴۵ هزار میلیارد تومان به طرحهای اقتصادی اختصاص دارد.
او با اشاره به اینکه اکثر طرحهای افتتاحی شامل طرحهای تولید انرژی است، افزود: صنعت، عمران، مسکن، راه، کشاورزی و مدرسه قسمت دیگری از طرحها را شامل میشود.
استاندار با اشاره به اینکه بیشترین طرحها در شهرهای شازند، اراک و ساوه است، گفت: این طرحها زمینه اشتغال مستقیم زیادی را فراهم میکند.
زندیه وکیلی در ادامه با اشاره به فعالیت یک ساله دولت گفت: در این مدت در تلاش برای رفع نیازهای اساسی مردم بودیم و با وجود تلاشها تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله است و از مردم برای همراهی با فرزندان خود در استانداری در این مدت قدردانی میشود.