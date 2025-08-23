به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سرپرست پلیس راه لرستان با بیان اینکه شهریورماه به‌دلیل افزایش سفرها، پرتصادف‌ترین ماه سال است از رانندگان خواست با پرهیز از سرعت،خستگی، تلفن همراه و رفتارهای پرخطر و با رعایت کمربند ایمنی و استراحت منظم، از حوادث جلوگیری کنند.

سرهنگ يدالله نادری از هموطنان خواست با پيوستن به پويش نه به تصادف، روزهای خوب و بی حادثه‌ای را رقم بزنند.

سرپرست پلیس راه لرستان گفت:برای جلوگیری از تصادف و سفری ایمن، رانندگان باید به مواردی همچون پرهیز از عجله در رانندگی ،رانندگی با سرعت مطمئنه، رانندگی نکردن در حالت خستگی و خواب‌آلودگی، خودداری از صحبت با تلفن همراه، حفظ آرامش در مواجهه با رانندگان پرخطر ، حفظ فاصله ایمن، استفاده منظم از کمربند ایمنی و استراحت‌های منظم در رانندگی طولانی توجه کنند.