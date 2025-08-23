هشدارهای ایمنی پلیس راه لرستان به رانندگان
پليس راه لرستان با بیان اینکه شهریور پرتصادفترین ماه سال است از رانندگان خواست با رعایت نکات ایمنی از حوادث جلوگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ سرپرست پلیس راه لرستان با بیان اینکه شهریورماه بهدلیل افزایش سفرها، پرتصادفترین ماه سال است از رانندگان خواست با پرهیز از سرعت،خستگی، تلفن همراه و رفتارهای پرخطر و با رعایت کمربند ایمنی و استراحت منظم، از حوادث جلوگیری کنند.
سرهنگ يدالله نادری از هموطنان خواست با پيوستن به پويش نه به تصادف، روزهای خوب و بی حادثهای را رقم بزنند.
سرپرست پلیس راه لرستان گفت:برای جلوگیری از تصادف و سفری ایمن، رانندگان باید به مواردی همچون پرهیز از عجله در رانندگی ،رانندگی با سرعت مطمئنه، رانندگی نکردن در حالت خستگی و خوابآلودگی، خودداری از صحبت با تلفن همراه، حفظ آرامش در مواجهه با رانندگان پرخطر ، حفظ فاصله ایمن، استفاده منظم از کمربند ایمنی و استراحتهای منظم در رانندگی طولانی توجه کنند.