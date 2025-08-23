با هدف گرامیداشت هفته دولت بهره برداری از ۷۵ طرح عمران شهری و روستایی، خدماتی، ورزشی، آموزشی و عملیات اجرایی دو طرح در شاهین دژ آغاز شد.

افتتاح ۷۵ طرح عمران شهری و روستایی، خدماتی، ورزشی، آموزشی در شاهین دژ

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ درگرامیداشت هفته دولت و باحضور حجت الاسلام میرزایی نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی بهره برداری از ۷۵ طرح عمران شهری و روستایی، خدماتی، ورزشی، آموزشی در شاهین دژ آغاز شد.

در این مراسم طرح هادى وآسـفالت معابر ۷ روسـتای محمد آباد، سعید آباد، ساروجه علیا سعید آباد، نوروز آباد، داشکسن، آغچلوى قدیم، قشلاق بختیار، با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال ، همچنین احداث بهسازى و مقاوم سازى ۶۰ واحد مسکن روستــایى با هزینه کرد ۲۱۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

درادامه طرح گاز رسانی به روستای دور افتاده و صعب العبور زینالی برای بهره مندی ۵۰ خانوار و بااعتبار ۴۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

زمین ورزشی روباز، چمن مصنوعی شهر محمودآباد بمساحت ۲۰۰۰ مترمربع و اعتبار ۳ میلیارد ریال دیگر طرح افتتاحی بود.

در ادامه با حضور نماینده مردم شاهیندژ و تکاب عملیات اجرایی ساخت بوستان شهر محمود آباد در زمینی بمساحت یک هکتار با اعتبار ۶ میلیارد تومان آغازشد.

همچنین طرح آسفالت ریزی معابر شهر محمودآباد بمسافت با اعتبار ۱۱ میلیارد تومان و نیز طرح زیرسازی و آسفالت ریزی معابر روستا‌های قیزکورپی، عقربلو، مستان آبادوحاجی آباد، از اعتبارات دهیاری‌ها با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.