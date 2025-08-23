مسئول بسیج ادارات و کارکنان سپاه لرستان از اجرای ۲۷ برنامه با محوریت تبیین دستاوردهای انقلاب در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ محمدجواد پرنیان مسئول بسیج ادارات و کارمندان سپاه حضرت اباالفضل لرستان گفت: هفته دولت۲۷ برنامه محوری شامل برگزاری نمایشگاه دستاوردهای چهلساله انقلاب اسلامی،نشستها و کارگاههای سواد رسانهای ،رزمایش تخصصی گروههای جهادی،اردوهای پیشرفت و آبادانی،خدماترسانی جهادی در مناطق محروم ،مصلی ها ،ادارات، توزیع بستههای حمایتی و یادوارههای شهدا در استان برگزار می شود.