مهرداد فلاحتگر، بازیگر شناخته‌شده تلویزیون که با نقش‌آفرینی در سریال‌های ماندگاری همچون «یوسف پیامبر» ، این روز‌ها به دلیل بیماری سرطان تحت درمان قرار دارد و از مردم خواسته برای سلامتی او دعا کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهرداد فلاحتگر، بازیگر باسابقه تلویزیون، این روز‌ها با بیماری سرطان دست‌وپنجه نرم می‌کند و حال عمومی مناسبی ندارد.

این هنرمند با اخلاق و مردمی در دهه‌های گذشته در آثار ماندگاری از تلویزیون حضور داشته و نقش‌های متفاوتی را ایفا کرده است.

از جمله مهم‌ترین آثار او می‌توان به سریال‌های «بازگشت پرستوها»، «مردان آنجلس»، «پزشکان»، «شب چراغ»، «دوران سرکشی»، «جوان امروز»، «محاکمه»، «جست‌و‌جو در شهر»، «یوسف پیامبر»، «به کجا چنین شتابان»، «شاید برای شما هم اتفاق بیفتد»، «آمین»، «گشت ویژه»، «از یاد‌ها رفته»، «بچه مهندس ۲»، «شرایط خاص»، «کوبار»، «از سرنوشت» و «زیر خاکی» اشاره کرد.

مهرداد فلاحتگر با کارنامه‌ای پربار و نقش‌های ماندگار، یکی از چهره‌های محبوب تلویزیون ایران محسوب می‌شود.