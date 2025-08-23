\u0622\u0642\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u0627\u062a \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u062d\u062c \u0648 \u0632\u06cc\u0627\u0631\u062a \u062f\u0631 \u06af\u0641\u062a\u06af\u0648 \u0628\u0627 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u06af\u0641\u062a: \u067e\u06cc\u0634 \u0628\u06cc\u0646\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u06f4\u06f0\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0646\u0641\u0631 \u0628\u0647 \u0639\u0645\u0631\u0647 \u0645\u0641\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0639\u0632\u0627\u0645 \u0634\u0648\u0646\u062f.\n