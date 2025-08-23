پخش زنده
نماینده مردم حوزه شهرکرد،بن ، سامان و فرخشهر از تامین آب پایدار بخش لاران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، راستینه در دیدار با مردم بخش لاران گفت: با دستوروزیر و تامین اعتبار لازم این طرح تا پایان امسال با آبهای جاری در بخش لاران اجرایی میشود.
وی افزود: ۱۶۰ میلیارد تومان به حوزه ورزش بخش لاران اختصاص یافت.
در این سفر راستینه با اهالی سودجان رودررو دیدار و پیگیر مشکلات بصورت تلفنی و با حضور مسولان استانی شد که میتوان از جمله به تامین زمین برای راه اندازی مجتمع دامداری سبک و سنگین اشاره کرد.
اهالی روستاهای مرغملک، اسد آباد و کتک بخش لاران هم پذیرای نماینده مردم حوزه شهرکرد، فرخشهر، بن و سامان بودند که با طرح مشکلات خود مقرر شد تا زمین چمن مصنوعی مرغملک راه اندازی و مطالعات برداشت از سد بیدکان با اعتبار ۸ میلیارد ریال تا پایان سال اجرایی شود.