«مهمان کُشی»، سریال تاریخی مذهبی شبکه یک این هفته به پخش خود پایان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سریال تاریخی مذهبی «مهمانکُشی» به کارگردانی احمد کاوری و تهیهکنندگی محمدکامبیز دارابی که ویژه ایام محرم و صفر از شنبه ۲۸ تیر ماه روی آنتن شبکه یک سیما رفته، هفته جاری به پایان میرسد. امشب شنبه اول شهریور ماه خلاصه هفته گذشته سریال روی آنتن میرود.
در روزهای آتی قسمت ۳۲ (پایانی) و همچنین دو قسمت پشت صحنه سریال به نمایش درمی آید.
شماری از ویژگیهای فرمی و روایی از جمله شیوه انتخاب بازیگران، توسل به نوعی از زبان معیار برای همه فهم بودن دیالوگها و گریز از عبارات ثقیل، بهره گیری از فلش بکهای مرتبط با داستان برای گریز از روایت یک خطی در تدوین و ...، «مهمان کُشی» را با توجه به دشواری فرآیند تولید و زمان بر بودن ساخت سریالهای مذهبی- تاریخی، بدل به نمونهای در زمینه ساخت چنین آثاری کرد.
«مهمانکُشی» روایتی از وقایع منتهی به قیام عاشورا و ماموریت خطیر «مسلم بن عقیل» در کوفه است.
حسام منظور، پژمان بازغی، لیلا اوتادی، مریم مومن، امیررضا دلاوری، سیدمهرداد ضیایی، سیامک صفری، رامین ناصرنصیر، امین میری، شهرام قائدی، رحیم نوروزی، پویا امینی، بهنام شرفی، ایوب آقاخانی، میلاد میرزایی، حمیدرضا نعیمی، علی باقری، ساغر عزیزی، محمدرضا رهبری، مرتضی عالم، اسرافیل علمداری، وحید نفر، بابک نوری، مختار سائقی، کرامت رودساز، محمود مقامی، عبدالرضا نصاری، افشین سنگ چاپ، حسن اسدی و (با معرفی) بهراد محمدی (در نقش مسلم بن عقیل) و (با هنرمندی) علی دهکردی، علیرضا آرا، بهرام ابراهیمی و (با حضور) میرطاهر مظلومی، جلیل فرجاد و احمد کاوری و ... در این سریال محصول مرکز سیما فیلم بازی داشتند.
این سریال هر شب ساعت ۲۲ پخش و ساعتهای دو بامداد و ۱۵:۱۵ روز بعد تکرار میشود.