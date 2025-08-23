پخش زنده
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور اعلام کرد: در حوزه علوم هوش مصنوعی در رتبه ۱۴ تا ۱۸ و در کاربرد این علوم در رتبه ۷۰ تا ۷۵ قرار داریم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حسین افشین امروز در مراسم افتتاح نخستین مرکز نوآوری هوش مصنوعی و اینترنت اشیای شمال غرب کشور در تبریز بر ضرورت توسعه این علوم در حوزه کاربرد در کشور تاکید کرد و گفت: برای پر کردن این شکاف بین فناوری هوش مصنوعی و کاربرد آن، معاونت علمی از شرکتهای دانش بنیان در این عرصه حمایت میکند و در این زمینه فراخوانهای متعددی منتشر کرده است.
وی با بیان اینکه یکی از این فراخوانها در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت است ادامه داد: این فراخوان به منظور حضور شرکتهای فناور و دانش بنیان در این عرصه و با هدف ارتقای فناوری و کاربردهای هوش مصنوعی در صنایع کشور منتشر شده است.
افشین افزود: این فراخوان به دنبال شناسایی شرکتهای دانشبنیان توانمند است تا با ایجاد همافزایی بین فعالان زیست بوم نوآوری و ارکان صنعت و معدن، مسیر توسعه فناوری را هموار کند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور با تاکید بر نقش تسهیلگری مراکز نوآوری در این زمینه یادآور شد: وظیفه این مراکز، فراهم کردن محیطی مناسب برای فعالیت شرکتهای دانشبنیان است تا با همکاری جمعی، ظرفیتهای موجود در استانها شناسایی و بهرهبرداری شود.
وی بر لزوم ایجاد زیرساختهای متمرکز هوش مصنوعی تاکید کرد و گفت: به علت هزینه بالای ایجاد این زیرساختها، پراکندگی آنها صرفه اقتصادی ندارد. ستاد هوش مصنوعی وظیفه تقسیم بندی و سرمایهگذاری در بخشهای مختلف را بر عهده دارد و این معاونت با ارائه ساز و کار مناسب از طرحهای هوش مصنوعی در استانها حمایت مالی میکند.
وی یادآور شد: معاونت علمی به هر میزان که یک استان اعتبار مالیاتی برای توسعه زیرساختها تخصیص دهد به همان میزان این معاونت نیز به آن اعتبار میدهد.
مرکز مشترک نوآوری هوش مصنوعی و اینترنت اشیا با همکاری مشترک پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی و شتابدهنده دانش بنیان پویان در تبریز احداث شده و عمده فعالیتهای آن تحقیقات بنیادین و استراتژیک، نمونه سازی و توسعه محصولات نوآورانه، ایجاد و حمایت از کسب و کارهای نوپا، شناسایی و رفع نیازهای صنعتی، آموزش و توانمندسازی و نوآوری باز است.
توسعه کسب و کارهای کوچک دانش بنیان، توسعه و تربیت سرمایههای انسانی متخصص و ماهر، تامین زیرساختهای الزامی به خصوص زیرساختهای پردازش و داده، تحقیق و توسعه در زمینه هوش مصنوعی با هدف رفع نیازهای کشور، ثروت آفرینی و ارزش آفرینی برای شرکتها و استارت آپهای تحت حمایت و توسعه همکاریهای فناورانه و انتقال فناوری از عمده اهداف این مرکز است.