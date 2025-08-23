دوره آموزشی «آشنایی با الزامات صدور پروانه IR» برای کارشناسان دامپزشکی و کارخانجات لبنی مازندران با هدف ارتقای سطح نظارت و تسهیل صادرات برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دوره آموزشی تخصصی «آشنایی با الزامات صدور پروانه IR دامداری‌ها و کارخانجات لبنی» با حضور مدیرکل دامپزشکی مازندران، کارشناسان و روسای ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها به مدت دو روز در یکی از کارخانجات لبنی دارای پروانه صادراتی استان برگزار شد.

حمزه آقاپور کاظمی مدیرکل دامپزشکی استان در حاشیه این دوره گفت: ارتقای دانش فنی و عملیاتی عوامل نظارتی و تولید، کلید عبور از چالش‌های صادراتی و تسهیل فرآیندهای مربوطه است.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر جهش تولید و نقش صادرات در شکوفایی اقتصادی افزود: دامپزشکی مازندران با توانمندسازی واحدهای تولیدی و نظارتی، مسیر افزایش کمی و کیفی صادرات محصولات دامی و لبنی را هموار خواهد کرد.

آقاپور کاظمی برگزاری این دوره‌ها را اقدامی موثر در استانداردسازی تولید و تضمین سلامت محصول دانست و گفت: در این دوره، آخرین الزامات ملی و بین‌المللی از جمله شرایط دامداری‌های گاو شیری، استانداردهای کارخانجات لبنی و سیستم‌های تضمین کیفیت نظیر GMP و HACCP مورد آموزش قرار گرفت.

در این دوره علاوه بر مباحث تئوری، ممیزی عملی در کارخانه میزبان نیز انجام شد تا شرکت‌کنندگان به صورت کاربردی با دستورالعمل‌ها و نحوه اجرای آن‌ها آشنا شوند.