سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران در بازدید سرزده از نانواییهای ساری اعلام کرد هیچگونه کمکاری از سوی واحدهای خبازی پذیرفته نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رمضانی سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران در حاشیه بازدید از نانواییهای ساری با اشاره به ضرورت کنترل دقیق بر چرخه آرد و نان ،گفت: با افزایش تقاضا در روزهای پیشرو، هیچگونه کمکاری از سوی واحدهای خبازی پذیرفته نخواهد شد و نظارتها از سوی اتحادیه، صمت، بهداشت و دستگاههای نظارتی ادامه خواهد داشت.
او افزود: هدف اصلی این اقدامات، پیشگیری از ایجاد صفهای طولانی، عرضه نان باکیفیت و تأمین آرامش خاطر شهروندان است.
چراغی رئیس اتحادیه خبازان شهرستان ساری نیز ضمن قدردانی از پیگیریهای مسئولان استانی و همکاری دستگاههای مرتبط، گفت: بهبود خدمات نانواییها، توجه به کیفیت آرد و آموزش مستمر نانوایان میتواند تأثیر بسزایی در ارتقای رضایتمندی مردم داشته باشد.
در جریان این بازدید، به برخی واحدهای خبازی تذکر جدی داده شد و تعدادی از واحدهای متخلف نیز توسط بازرسان صمت، جهت رسیدگی قانونی به تعزیرات معرفی شدند.
مسئولان حاضر تأکید کردند روند این بازدیدها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، نان سالم، باکیفیت و در دسترس مردم ساری و استان مازندران قرار گیرد.