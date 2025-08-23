امروز: -
ترامپ و نبرد با حقیقت

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۱- ۱۵:۴۸
ترامپ: حملات ایران ضربات سختی به اسرائیل وارد کرد

حمله ترامپ به ایران نشانه ضعف رژیم صهیونیستی

تکرار ادعا‌های ترامپ درباره ایران

برچسب ها: ترامپ ، انرژی هسته‌ای ، مراکز هسته ای
