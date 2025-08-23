به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، نخستین محصول سامانه ابری بولوت پاسخگوی هوشمند سامانه مدیریت مراکز پلاسما بود. این سامانه به عنوان یک نرم‌افزار جامع، فرآیند‌های مراکز پلاسما از پذیرش اهداکنندگان تا پردازش نهایی را به‌صورت هوشمند مدیریت کرده و با استانداردسازی و خودکارسازی فرآیندها، موجب ارتقای دقت و بهره‌وری این مراکز می‌شود. در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ شرکت از این سامانه استفاده می‌کنند.

دومین محصول جعبه پمپ روغن‌کاری فشار بالا بود که این تجهیز پیشرفته به‌عنوان یک پمپ دقیق برای تزریق روغن به ماشین‌آلات صنعتی به شمار می‌رود و با تولید آن، ایران به جمع پنج تولیدکننده برتر جهانی این محصول راهبردی پیوست.

این محصول پیشتر در انحصار چهار شرکت آمریکایی قرار داشت و اکنون با تلاش متخصصان داخلی و به درخواست شرکت پالایش نفت تبریز، با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به تولید رسیده است.در جریان این بازدید، دستاورد‌های ۳۲ شرکت فناور و دانش‌بنیان استان به نمایش گذاشته شد.