به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در بازدید از فضا‌های ورزشی مدارس شهرستان لنجان از افزایش سرانه ورزشی کشور خبر داد و افزود: سرانه فضای ورزشی کشور سی و هشت‌صدم مترمربع است که بیست و یک‌صدم مترمربع درون مدرسه و هفده صدم مترمربع برون مدرسه‌ای است و بر اساس قانون هفتم فضا‌های آموزشی هر مدرسه باید به یک‌صدم مترمربع برسد.

محمد جعفری از اجرای تفاهم‌نامه با مدیران کل استان‌ها در ارتقای سرانه‌های ورز‌شی خبر داد و افزود: تا ۲۶ مهرماه ۲ هزار و ۸۶۲ مترمربع فضای ورزشی به بهره‌برداری می‌رسد.

به گفته وی در هفته آخر شهریورماه کاروان ورزشی «مهر بانشاط» با اولویت مناطق کم‌برخوردار به راه خواهد افتاد و امسال در حوزه تربیت‌بدنی مسابقات درون مدرسه‌ای و بین مدارس را برگزار خواهیم کرد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش گفت: طرحی با عنوان «میدان پویا» اجرا خواهیم کرد که فعالیت‌هایی شامل خانواده پویا، خانه پویا، شهر پویا و دانش‌آموز پویاست که مباحث کلی از قبیل غربالگری، دادرس، طرح ماهر در آن قرار می‌گیرد و تمامی آن میدان‌ها به عنوان بستر برای اجرای این طرح باشد.