آیین سنتی عزاداری چَخچاخی با قدمتی بیش از ۳۰۰ سال هنوز در روستای رامشه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول اداره تبلیغات اسلامی شهرستان جرقویه گفت: در این آیین که زمان برگزاری آن دهه پایانی ماه صفر است عزاداران پیش از نماز مغرب و عشاء در حسینیهی روستا جمع میشوند و با مرثیه سرایی مداحان قطعههای چوب را به هم زده و عزا داری میکنند.
حجت الاسلام میثم آقایی سمیرمی گفت: این آیین به صورت خاص و ویژه در حال حاضر فقط در سطح شهرستان جرقویه در روستای رامشه برگزار میشود.
روستای رامشه بزرگترین روستای شهرستان جرقویه با جمعیتی حدود ۳ هزار و ۵۰۰ نفر است.