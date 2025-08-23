به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون سیاسی اجتماعی استاندار اصفهان در جلسه شورای اداری شهرستان سمیرم گفت: کشاورزی و گردشگری دو ظرفیت بالای شهرستان سمیرم است که این ظرفیت‌ها می‌تواند این شهرستان را شکوفا کند.

ایوب درویشی افزود: یکی از دلایل وجود آسیب‌های اجتماعی در سمیرم نبود شغل و بیکاری است که باعث شده آمار طلاق بالا و آمار ازدواج در این شهرستان پایین باشد.

معاون استاندار از اداره بهزیستی و خیریه بانوان سمیرم هم بازدید کرد.