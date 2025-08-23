علی آقامیرزایی و پیمان قویدل با هدایت آرش بصارت‌دار نمایندگان ایران در این رقابت‌ها هستند.

در کایاک دونفره ۵۰۰ متر مردان، علی آقامیرزایی و پیمان قویدل در گروه سوم نیمه نهایی با نمایندگان پرتغال، مجارستان، تیم مهاجران، شیلی، اسلوونی، کره جنوبی، ازبکستان و لهستان به رقابت پرداختند و با زمان ۱:۳۳.۷۵ دقیقه هفتم و راهی فینال C شدند. در این رقابت نمایندگان پرتغال، تیم مهاجران و مجارستان اول تا سوم شدند.

فینال C این ماده یکشنبه ۲ شهریور برگزار می‌شود.