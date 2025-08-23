صعود نمایندگان ایران به فینال C کایاک دونفره ۵۰۰ متر قهرمانی جهان
علی آقامیرزایی و پیمان قویدل در دور نیمه نهایی کایاک دونفره ۵۰۰ متر آبهای آرام قهرمانی جهان با کسب رده هفتم راهی فینال C شدند.
علی آقامیرزایی و پیمان قویدل با هدایت آرش بصارتدار نمایندگان ایران در این رقابتها هستند.
در کایاک دونفره ۵۰۰ متر مردان، علی آقامیرزایی و پیمان قویدل در گروه سوم نیمه نهایی با نمایندگان پرتغال، مجارستان، تیم مهاجران، شیلی، اسلوونی، کره جنوبی، ازبکستان و لهستان به رقابت پرداختند و با زمان ۱:۳۳.۷۵ دقیقه هفتم و راهی فینال C شدند. در این رقابت نمایندگان پرتغال، تیم مهاجران و مجارستان اول تا سوم شدند.
فینال C این ماده یکشنبه ۲ شهریور برگزار میشود.