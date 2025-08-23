پخش زنده
مدیر قرارگاه محرومیتزدایی بسیج سازندگی سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسانشمالی، از اجرای ۷۵ طرح عمرانی و محرومیتزدایی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی میثم مهنانی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: این طرحها با استفاده از چهار هزار تن قیر در حوزههای مختلف شامل گلزارهای شهدا، جادههای بین مزارع، محوطهسازی حوزهها و پایگاههای بسیج و مسیر و محوطه امامزادگان به انجام رسیده است.
وی افزود: از مجموع طرحهای اجرایی، ۱۸ طرح مربوط به گلزار شهدا، ۲۳ طرح در زمینه جادههای بین مزارع، ۲۵ طرح هم محوطهسازی حوزهها و پایگاههای بسیج و ۹ طرح نیز بهسازی مسیر و محوطه امامزادگان است.
مدیر قرار گاه بسیج سازندگی استان به برخی از طرحهای شاخص اشاره کرد و گفت: جاده بین مزارع اسلامآباد گرمه به طول چهار و نیم کیلومتر، محوطه گلزار شهدای امیرآباد جاجرم با مساحت حدود چهار هزار و ۴۰۰ متر مربع و مسیر و محوطه امامزاده دلاور آشخانه به وسعت ۲۴ هزار متر مربع از جمله مهمترین این طرحها هستند.
به گفته مهنانی این نهاد علاوه بر طرحهای عمرانی، در بخشهای مختلفی به محرومان و نیازمندان استان کمکرسانی میکند.
وی افزود: همچنین با توجه به اینکه کشاورزی پیشران اقتصادی خراسان شمالی است، بسیج سازندگی در این راستا نیز گامهای بلندی برداشته است.
خراسان شمالی با کمبود ۱۸ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی مواجه است و با احتساب نرخ واحدهای فرسوده و ناپایدار و ازدواج، نیاز به ساخت مسکن افزایش مییابد.
همچنین ۲۱ درصد از مردم این منطقه اجارهنشین هستند و در مجموع ۲۶ درصد نیز در مسکنهای ناپایدار سکونت دارند که نیاز به تخریب و بازسازی دارند. این آمارها اهمیت فعالیتهای محرومیتزدایی و سازندگی در استان را بیش از پیش نمایان میسازد.