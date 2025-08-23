محققان اصفهانی مستقر در شرکتی دانش بنیان موفق به طراحی و تولید منابع نور سرد مورد نیاز در جراحی ها شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل ابن شرکت دانش‌بنیان با بیان اینکه این شرکت تمرکز ویژه‌ای بر طراحی و تولید منابع نور سرد جراحی از جمله کابل‌های فیبر نوری دارد گفت: در برخی جراحی‌ها نیاز به چشمه نوری پر شدت است که گرما ایجاد نکند و به بافت بیمار آسیب نرساند که ما پس از انجام تحقیقات گسترده، موفق شدیم نمونه‌ای برای جراحی‌های سنگین و سپس نمونه‌ای گسترده‌تر برای عمل‌های تخصصی مانند اورولوژی تولید کنیم.

مهران محمدی با تاکید بر اینکه این منابع نور پیش‌تر وارداتی بوده و ارز زیادی از کشور خارج می‌کرد افزود: این منبع نور سرد قابلیت استفاده در دامپزشکی را نیز دارد و خروجی آن به کابل فیبر نوری با ۷ هزار رشته متصل می‌شود تا بتواند محل دقیق جراحی را به‌خوبی روشن کند و شرکت ما تنها تولیدکننده این کابل‌ها در کشور است.

وی اضافه کرد: محصولات ما از نظر کیفیت در رقابت مستقیم با برند‌های مطرح آلمانی و آمریکایی هستند و به دلیل فناوری بالا و تولید در کشور برای اولین بار موفق به کسب گواهی دانش‌بنیان شده است.

این پژوهشگر اصفهان گفت: از دیگر محصولات تولیدی این شرکت می‌توان به تیغه لارنگوسکوپ و ویدیو لارنگوسکوپ اشاره کرد که با قیمت‌هایی بین یک‌پنجم تا یک‌هفتم نمونه‌های خارجی به بازار عرضه می‌شوند.

محمدی گفت: علاوه بر تولید، خدمات تعمیرات تجهیزات پزشکی نیز توسط این شرکت انجام می‌شود که این امر علاوه بر درآمدزایی، نقش مهمی در کاهش خروج ارز و حفظ سرمایه‌های کشور دارد.

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با بیش از ۸۰۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور همواره نقش مهمی در بومی‌سازی، طراحی و تولید تجهیزات پزشکی و رفع نیاز‌های فناورانه بخش درمانی جامعه داشته است.