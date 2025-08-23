معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و استاندار کرمان از خانواده شهید «دکتر حسین گرکانی‌نژاد» اولین پزشک شهید جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، در جریان سفر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به شهرستان زرند و افتتاح مرکز‌ام آر آی، از خانواده شهید "دکتر حسین گرکانی‌نژاد" اولین پزشک شهید جمهوری اسلامی ایران و از شهدای هشت سال دفاع مقدس قدردانی شد.

زهرا بهروز آذر همچنین با همراهی استاندار کرمان، نماینده مردم زرند وکوهبنان در مجلس و هیات همراه از بخش اورژانس بیمارستان سینا زرند بازدید و از پزشکان مجموعه نیز به مناسبت روز پزشک تجلیل کرد.