به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ محمد حسن یاری گفت: در راستای ارتقای سلامت روان و نشاط اجتماعی بانوان میان سال و سالمند شهر دولت آباد این باشگاه راه اندازی شده است.

وی افزود: این باشگاه با همکاری جمعی از بانوان فعال و دغدغه‌مند تشکیل شده و مخاطبان اصلی آن مادران و مادربزرگان شهر هستند.

وی از برگزاری دومین برنامه اختصاصی باشگاه فر مهر با عنوان دورهمی با طعم لبخند در روز چهارم شهریورماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در محل باغ بانوان واقع ویژه مادران و مادربزرگان بصورت رایگان خبر داد.