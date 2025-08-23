پخش زنده
از فردا دوم شهریور، هفته دولت با شعار «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، استاندار کردستان میگوید: همزمان با هفته دولت ۵۰۰ پروژه با اعتبار ۱۷ هزار و ۵۴۶ میلیارد تومان در استان افتتاح و کلنگزنی میشود.
به گفته لهونی ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مربوط به ۴۴۳ پروژه تکمیل و آماده بهرهبرداری و ۵۷ پروژه با ۷ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان نیز آماده کلنگزنی و عملیات اجرایی است.
سهم شهرستان سنندج از طرحهای هفته دولت ۴۸ پروژه عمرانی، خدماتی، آموزشی، و اشتغالزایی است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان هم خبر داد: در ایام هفته دولت ۶ طرح صنعتی با میزان ۲۳۷ میلیارد تومان سرمایهگذاری در شهرهای مختلف استان افتتاح و به بهرهبرداری میرسد.
این طرحهای صنعتی برای ۱۹۲ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد خواهد کرد.
شعار «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» با هدف یادآوری تلاش یکساله دولت و دفاع ملی ۱۲ روزه در برابر تجاوز دشمن برای هفته دولت امسال انتخاب شده است.