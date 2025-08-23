پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان برخوار از کشف ۲۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق به ارزش ۴ میلیارد ریال از یک کارگاه متروکه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ نعمت خلیلی گفت: مأموران انتظامی از نگهداری تعدادی دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز در یک کارگاه صنعتی متروکه در شهرستان مطلع و بررسی دقیق موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: در این رابطه مأموران با بررسی دقیق و انجام تحقیقات میدانی و ضمن هماهنگی قضائی به محل اعزام شدند و ۲۰ دستگاه ماینر خارجی قاچاق را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان برخوار با بیان اینکه کارشناسان ارزش این دستگاهها را ۴ میلیارد ریال برآورد کردهاند، گفت: در این رابطه پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قانونی قرار گرفت.