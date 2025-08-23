به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ حبیب نامداری گفت:میزان تولید گوشت قرمز استان ۳۳ هزار تن در سال است و کل مصرف سالانه گوشت قرمز در لرستان حدود ۲۲ هزار تن است که بیش از ۱۰ هزار تن گوشت قرمز تولیدی مازاد بر مصرف استان به بازارهای هدف ارسال می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی لرستان افزود: در استان پنج میلیون و ۵۰۰ واحد دامی شامل دام سبک و سنگین صنعتی، روستایی و عشایری وجود دارد که توسط ۷۵ هزار بهره‌بردار پرورش داده می‌شوند.

وی با اشاره به تولید گوشت مرغ در استان هم گفت: در استان ۶۳۰ واحد مرغ گوشتی صنعتی وجود دارد که سالانه بیش از ۹۰ هزار تن گوشت مرغ در واحد‌های صنعتی مرغ گوشتی استان تولید می شود.





