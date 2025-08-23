اعلام اسامی داوران هفته ششم لیگ برتر فوتسال
داوران هفته ششم لیگ برتر فوتسال در فصل مسابقاتی ۱۴۰۴ مشخص شدند.
سهشنبه ۴ شهریور
گهر زمین سیرجان - پالایش نفت شازند
داوران: محمد بیاتی، میلاد مستان، مهدی ابراهیمی، محمود طحان، محمدرضا علیپور ناظر: علیرضا عبدالغنی
جواد الائمه شهرکرد - گیتی پسند اصفهان
داوران: محمد جواد احتشام، بهشاد پنجه زاده، امیرحسن نادب، کامبیز امیری، کامران امیری ناظر: علیرضا فولادی
پالایش نفت اصفهان - عرشیا آذربایجان شهرقدس
داوران: علی اسماعیل سزاری، بهادر نوروزی، میلاد مجمدیان، رامین عاشری، مرتضی وفایی نژاد ناظر: صادق موسوی
شهرداری ساوه - فولاد هرمزگان
داوران: اسماعیل کمربسته، علیرضا حسن زاده، مصطفی پارسافر، سید ناصر کاظمی، سعید دیندار ناظر: سید صدرالدین موسوی
بهشتی سازه گرگان - فولاد زرند ایرانیان
داوران: مجید اکبری، شاهین عباسی، امید ظریفیان، مجید کریمیان، علی اکبر حصاری ناظر: مهران جعفری
مس سونگون ورزقان- سن ایچ ساوه
داوران: علی احمدی، رضا کیامنش، بهنام اختیاری، مرتضی شریفلو، محمدرضا سیدپور ناظر: بهمن غفاری
پالایش نفت بندرعباس - پردیس قزوین
داوران: علی حفیظی، جواد دهقانی، یوسف رفیعزاده، امیرحسین پنده، محسن سبزواری ناظر: کوروش هاشمی