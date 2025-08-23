به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اسامی داوران دیدار‌های هفته ششم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر اعلام شد؛

سه‌شنبه ۴ شهریور

گهر زمین سیرجان - پالایش نفت شازند

داوران: محمد بیاتی، میلاد مستان، مهدی ابراهیمی، محمود طحان، محمدرضا علی‌پور ناظر: علیرضا عبدالغنی

جواد الائمه شهرکرد - گیتی پسند اصفهان

داوران: محمد جواد احتشام، بهشاد پنجه زاده، امیرحسن نادب، کامبیز امیری، کامران امیری ناظر: علیرضا فولادی

پالایش نفت اصفهان - عرشیا آذربایجان شهرقدس

داوران: علی اسماعیل سزاری، بهادر نوروزی، میلاد مجمدیان، رامین عاشری، مرتضی وفایی نژاد ناظر: صادق موسوی

شهرداری ساوه - فولاد هرمزگان

داوران: اسماعیل کمربسته، علیرضا حسن زاده، مصطفی پارسافر، سید ناصر کاظمی، سعید دیندار ناظر: سید صدرالدین موسوی

بهشتی سازه گرگان - فولاد زرند ایرانیان

داوران: مجید اکبری، شاهین عباسی، امید ظریفیان، مجید کریمیان، علی اکبر حصاری ناظر: مهران جعفری

مس سونگون ورزقان- سن ایچ ساوه

داوران: علی احمدی، رضا کیامنش، بهنام اختیاری، مرتضی شریفلو، محمدرضا سیدپور ناظر: بهمن غفاری

پالایش نفت بندرعباس - پردیس قزوین

داوران: علی حفیظی، جواد دهقانی، یوسف رفیع‌زاده، امیرحسین پنده، محسن سبزواری ناظر: کوروش هاشمی