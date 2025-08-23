به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، یکی از توطئه‌های بزرگ تروریستی در پهنه‌ی شرق کشور، خنثی و تیم تروریستی عامل آن، کاملاً منهدم شد.

این تیم تروریستی که مجهز به انواع سلاح، مهمات و سازه‌های انفجاری متنوع بود، در روز‌های گذشته از مرز‌های شرقی وارد کشور شده و در صدد عملیات تروریستی خطرناک و هدفمند بود که با عنایات خاصه‌ی حضرت پیامبر اکرم (ص)، به تور امنیتی سربازان گمنام امام زمان (عج) افتاد.

تیم اصلی عملیاتی، متشکل از هفت تروریست غیر ایرانی و مسلح به سلاح‌هایی از قبیل آر. پی. جی ۷ لیزردار، مسلسل‌های آمریکایی M چهار و M شانزده، نارنجک‌های دستی، سلاح‌های نارنجک انداز، جلیقه‌های انفجاری، بیسیم‌های دستی، مقدار فراوانی انواع فشنگ و خرج ضد نفر آر. پی. جی بوده، که علاوه بر تسلیحات اشاره شده، از تروریست‌ها چند دستگاه خودرو و موتور سیکلت و سایر لوازم و تجهیزات ذیربط کشف شد.

براساس اطلاعات به دست‌آمده، هدف این تیم تروریستی، حمله به یکی از مراکز حیاتی واقع در منطقه شرق کشور بود که هدف مورد نظرِ تروریست‌ها دقیقاً از نوع اهدافِ نظامی مورد هجمه‌ی رژیم تبهکار صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است، که این موضوع مضاف بر سایر مستند‌های موجود، پرده از ماهیت صهیونیستی تیم تروریستی منهدم شده بر می‌دارد.

همچنین نوع دوره‌های ویژه‌ی نظامی برگزار شده برای تیم تروریستی و تمرین‌هایی که بر روی ماکت مرکز حیاتیِ مورد نظر انجام شده، حکایت از مدل‌های آموزشی و عملیاتی سازمان جاسوسی موساد دارد که در گذشته نمونه‌های مشابه آنها کشف شده بود.

سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان، در مرحله‌ی شناسایی و سرنخ یابی، از یاری مردم متعهّد و با‌وفای منطقه، و در مرحله‌ی یورش به مخفیگاه تروریست‌ها، از حضور و حمایت جانانه‌ی برادران فداکار خود در سپاه و فرماندهی انتظامی استان برخوردار بودند که بدینوسیله مراتب سپاس صمیمانه خود را از آنها اعلام می‌دارند.

ضمناً در تبادل آتش متقابلِ سنگین و چند ساعته با تروریست‌ها، تعداد شش تروریستِ مهاجم به هلاکت رسیدند و دو نفر بازداشت شدند.

همچنین از همکاران ما در اداره کل اطلاعات استان، دو نفر و از مأموران فداکار فراجا، یک نفر مجروح شدند.

در پایان ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت ۵ مأمور فداکار فراجا در واقعه‌ی تروریستی دیروز شهرستان ایرانشهر، با آن شهدای به خون خفته و با نیرو‌های خدوم و از جان گذشته‌ی انتظامی کشور تجدید عهد می‌نماییم که تا شناسایی و مجازات تروریست‌های جنایتکار آن حمله‌ی ناجوانمردانه از پای نخواهیم نشست.