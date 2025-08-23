پخش زنده
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده به همراه استاندار کرمان با حضور در منزل شهید «علیرضا محمدی»، از شهدای حمله اخیر رژیم صهیونیستی، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، در این دیدارمعاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمدی در تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به استان یزد ، بر صبر و استقامت خانوادههای معظم شهدا تأکید شد.
زهرا بهروز آذر در سخنانی با تسلیت به بازماندگان و با ابلاغ پیام تسلیت رئیس جمهور، شهدا را سرمایههای معنوی و مایه عزت و اقتدار کشور دانست و افزود: مسیر شهید محمدی، ادامه راه ایثار و مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان است.