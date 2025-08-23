پخش زنده
امروز: -
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در بازدید از خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس گفت: ناترازی انرژی که در چند دهه به علت مشکلات حکمرانی انرژی، ضعفهای فنی، چالشهای اقتصاد انرژی و مسائل بخش تولید، انتقال و توزیع شکل گرفته، تنها با برنامهریزی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برطرف میشود.
سید اسماعیل حسینی نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، افزود: در حال حاضر در ساعات اوج مصرف، ۱۴ هزار مگاوات بیش از میزان تولید در شبکه توزیع برق به مصرف میرسد. این در حالی است که اگرچه کشور ظرفیت تولید ۱۲ هزار مگاوات برقآبی دارد، اما کاهش ۵۰ درصدی ذخایر سدها موجب افت محسوس تولید برقآبی شده است.
وی، به مصوبه ۲.۳ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای توسعه هفت هزار مگاوات انرژی خورشیدی اشاره کرد و گفت: تاکنون ۸۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر خورشیدی وارد مدار شده و با افزودن نیروگاههای سیکل ترکیبی، بهرهبرداری از نیروگاههای جدید و افزایش راندمان، در مجموع ۳۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید کشور افزوده شده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: کاهش هر یک درجه دما، صرفهجویی هزار و ۵۰۰ مگاواتی مصرف برق را به دنبال دارد و بر این اساس، رفع ناترازی انرژی، موضوعی فرابخشی است که با اجماع همه دستگاهها و همراهی مردم قابل مدیریت خواهد بود.