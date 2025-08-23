به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر امور زائران معاونت خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی گفت: بزرگ‌ترین مواکب خدمت‌رسانی به زائران دهه آخر صفر در مشهد الرضا (ع) امسال به نام شهدای اقتدار جنگ ۱۲ روزه ،شهیدان سلامی، حاجی‌زاده، باقری و طهرانچی نامگذاری شده‌اند.

محمد معالی، افزود: امیدواریم با دعای شهدا، خدمت‌رسانی به زائران حرم مطهر رضوی در دهه آخر صفر با کیفیت و توفیق بیشتری انجام می‌شود و این مواکب میزبان شایسته‌ای برای زائران امام رضا (ع) باشند.