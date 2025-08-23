پخش زنده
تیم بانوان جودو شیراز عنوان قهرمانی مسابقات نوجوانان و جوانان استان فارس را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسابقات جودو نوجوانان و جوانان بانوان استان فارس شامگاه جمعه در خانه جودو فارس به پایان رسید و ۵۵ ورزشکار از شهرستانهای مختلف استان در این رقابتها حضور داشتند.
در پایان، تیم شیراز بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیمهای نیریز و فسا به ترتیب دوم و سوم شدند.
در بخش انفرادی، درسا والی و مارال پاکپرور از شیراز، فاطمه احمدیاصل و نرگس یاراحمدی از فسا، زهرا اشرف، ماریا مظفری و زهرا ایزدترس از نیریز، اسما ملکی و هدیه خیرده از استهبان، زهرا طهماسبی از آباده، مریم کلانتری و السانا برومندی از شیراز و زهرا محمودی از آباده به مقام قهرمانی در وزنهای مختلف دست یافتند.
قضاوت این پیکارها بر عهده سارا اردیبهشتی، زهرا حسنی، نگین نعمتالهی، زهرا بلوی، زهرا جوکار، فاطمه مزیجانی، لاله سلیمانی و زهرا ابراهیمی بود و سرپرستی مسابقات را تاره امیری و رویا ارجی بر عهده داشتند.