پخش زنده
امروز: -
استاندار قم گفت: همزمان با توسعه نیروگاههای خورشیدی و سرمایهگذاریهای جدید، مسیر آینده استان با اتکا به ظرفیتهای مردمی و پشتیبانی دولت روشن و امیدوارکننده خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم امروز در نشست صمیمی هماندیشی با اصحاب رسانه استان که در سالن امام جواد (ع) استانداری قم برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، گفت: دولت منتخب مردم موظف است در راستای نیازها و اولویتهای جامعه حرکت کند و برنامه هفتم توسعه نیز بر همین مبنا تدوین و در دستور کار استان قرار گرفته است.
اکبر بهنامجو با تأکید بر اینکه برنامه هفتم باید نصبالعین مدیران استان باشد، افزود: در جلسات متعدد، مأموریت دستگاهها مشخص و پروژههای محوری تعیین شده و اجرای این برنامه با مدیریت متمرکز و نظارت مستمر پیگیری میشود.
استاندار قم با اشاره به اینکه برخی طرحهای زیرساختی مانند فرودگاه قم خارج از برنامه ملی بوده، اما در دستور کار استان قرار گرفته است، گفت: توسعه حملونقل، انرژی و فاضلاب از موضوعات حیاتی است که برای ارتقای رفاه مردم باید فراتر از برنامههای عادی کشور دنبال شود.
بهنامجو، افرایش سرمایه اجتماعی را از محورهای اساسی مدیریت استان دانست و تصریح کرد: ملاقاتهای مردمی تنها به دفتر استانداری محدود نمیشود بلکه در قالب محلهمحوری و حضور میدانی در مناطق مختلف، اولویتها با مشارکت مستقیم مردم احصا و دستهبندی میشود و بر همین اساس دستگاههای اجرایی مکلف به اقدام هستند.
وی با اشاره به بازدیدهای سرزده رئیسجمهور از قم و تأکید وی بر لزوم محلهمحوری، خاطرنشان کرد: این نگاه موجب تقویت جدیتر ارتباط مدیران با مردم شده و در هفته دولت نیز چندین محله به صورت میدانی مورد بررسی قرار میگیرد و مشکلاتی نظیر سند واحدهای مسکونی، کمبود مدارس و بافتهای فرسوده در دستور کار قرار میگیرد.
استاندار قم در ادامه با تشریح وضعیت زیرساختی شهر، گفت: حل مشکلاتی مانند کمبود پارکینگ در ایام نیمهشعبان، توسعه فضاهای آموزشی، احداث اردوگاههای دانشآموزی و اجرای طرحهای فاضلاب شهری نیازمند اعتبارات ویژه است که بخشی از آن در سفرهای استانی رئیسجمهور و پیگیریهای مستمر از دولت و بانکها تأمین شده است.