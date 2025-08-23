پخش زنده
چهارمحال و بختیاری در مسیر تبدیل به قطب انرژی خورشیدی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت: چهارمحال و بختیاری با ظرفیت بالای تابش آفتاب و موقعیت جغرافیایی ویژه، به یکی از استانهای مستعد تولید انرژی خورشیدی در کشور تبدیل شده است.
ملکمحمد قربانپور افزود: تاکنون برای احداث نیروگاههای خورشیدی در استان ۷۶۲ مگاوات موافقت اصولی صادر و بررسی بیش از ۴ هزار مگاوات پروژه جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به آمادگی آغاز عملیات اجرایی ۱۰نیروگاه جدید با ظرفیت ۷۳.۹ مگاوات و بررسی احداث نیروگاههای بزرگ بالای ۱۰۰مگاوات، افزود شهرستانهای بروجن، بن و شهرکرد به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب، قطبهای اصلی توسعه انرژی خورشیدی استان هستند.