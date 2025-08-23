پخش زنده
مراسم شام غریبان، ویژه شهادت امام رضا (ع)، فردا با حضور تولیت آستان قدس رضوی و خدام حرم مطهر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع)، مراسم معنوی شام غریبان با حضور مسئولان استانی و آستان قدس رضوی، خدام حرم مطهر و زائران و مجاوران رضوی، از ساعت ۱۸:۳۰ یکشنبه، از خیابان نواب صفوی تا صحن انقلاب اسلامی برگزار میشود.
در این مراسم پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا به امامت حجت الاسلام والمسلمین حسین شریعتینژاد، معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی، علی علیمردانی، مداح و ذاکر اهل بیت (ع) در طول مسیر به مرثیهسرایی میپردازد و سپس حاضران با صدای امیر عارف به عزاداری و سینهزنی خواهد پرداخت.
آیین عزاداری در شام غریبان حضرت رضا (ع)، آخرین مراسم سوگواری بعد از دو ماه عزاداری مصائب اهل بیت (ع) است که هرساله در آخرین شب ماه صفر همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع)، با عزاداری خادمان حرم مطهر و زائران و مجاوران در فضایی آکنده از غم و اندوه، برگزار میشود.