ساخت مجتمع خدمات رفاهی و جایگاه سوخت راک واقع در ۲۰ کیلومتری ورودی دهدشت امروز آغاز شد.

آغاز ساخت جایگاه سوخت راک و مجتمع رفاهی ورودی دهدشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان در مراسم کلنگ زنی این طرح گفت: مجتمع خدمات رفاهی با مشارکت سرمايه گذار خصوصی با پیش بینی ۵ سکوی، ۱۰ تلمبه و ۲۰ نازل سوختگیری در زمینی به مساحت ۴ هزار مترمربع احداث می شود.

سالار خشایی افزود: این طرح با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد ریال و برای ۱۲ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد می کند.