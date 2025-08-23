مرحله بیستم طرح آرامش و امنیت در شهر، به مدت ۵ روز در شهر‌های مختلف استان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرمانده انتظامی استان همدان گفت: در اجرای این مرحله ۱۱۹ توزیع کننده و خرده فروش مواد مخدر و ۲۷۲ معتاد متجاهر دستگیر، ۴۶ نقطه آلوده پاکسازی و ۲۲۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

سردار نجفی با اشاره به اینکه طرح آرامش و امنیت در شهر به درخواست مردم ماهانه اجرا خواهد شد، افزود: در ۵ ماه نخست امسال، کشفیات مواد مخدر ۵ درصد و دستگیری متخلفان ۱۳ درصد افزایش داشته است.