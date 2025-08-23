به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرماندار پیرانشهر با گرامیداشت هفته دولت اعلام کرد: در مجموع ۷۹ طرح عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۱۷۵۰ میلیارد تومان در شهرستان پیرانشهر افتتاح یا کلنگ‌زنی خواهد شد.

خسروپور گفت: این طرح‌ها شامل طرح‌های عمرانی و خدماتی روستاها، تولیدی، جهاد کشاورزی و آبیاری بارانی، اشتغال و عمران شهری، راهداری، گازرسانی، بهداشت و درمان، ۷ کیلومتر از بزرگراه پیرانشهر – نقده، توسعه شبکه برق رسانی و .. می‌باشند که در هفته دولت امسال به بهره برداری خواهند رسید.

وی افزود: برای حمایت از تولید و توسعه خدمات در مناطق مرزی، کلنگ احداث یک واحد تولید کنسانتره آبمیوه و نیز برق‌رسانی به روستای تمرچین در این ایام به زمین زده می‌شود.

فرماندار پیرانشهر با اشاره به هدف گذاری برای عمران و آبادانی شهرستان گفت: با تلاش‌های نماینده محترم مردم پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی و افزایش سطح تخصیص منابع، اعتبارات عمرانی در هفته دولت امسال با رشد ۷۵ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است.