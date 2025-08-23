به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، یک اهداکننده مستمر خون (که سالانه حدود ۳ بار خون اهدا می‌کرد و پس از ۵۰ سالگی به طور میانگین سالی یک بار) با اشاره به کاهش ذخایر خونی، به ویژه گروه‌های خونی منفی، مثبت و AB مثبت، و همچنین کاهش اهداکنندگان خانم، از همشهریان عزیز درخواست کرد تا در صورت داشتن شرایط، به مراکز اهدای خون مراجعه کرده و به بیماران نیازمند، به ویژه بیماران سرطانی که به پلاکت نیاز دارند، یاری رسانند.

ایشان تجربه شخصی خود را مبنی بر افزایش احساس سرزندگی و نشاط جسمی و ذهنی پس از اهدای خون، با دیگران به اشتراک گذاشتند.

ساعات و مراکز فعالیت: