انتقال خون از گروههای مختلف خونی خواست با توجه به کمبود ذخایر، برای اهدا به مراکز خونگیری مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، یک اهداکننده مستمر خون (که سالانه حدود ۳ بار خون اهدا میکرد و پس از ۵۰ سالگی به طور میانگین سالی یک بار) با اشاره به کاهش ذخایر خونی، به ویژه گروههای خونی منفی، مثبت و AB مثبت، و همچنین کاهش اهداکنندگان خانم، از همشهریان عزیز درخواست کرد تا در صورت داشتن شرایط، به مراکز اهدای خون مراجعه کرده و به بیماران نیازمند، به ویژه بیماران سرطانی که به پلاکت نیاز دارند، یاری رسانند.
ایشان تجربه شخصی خود را مبنی بر افزایش احساس سرزندگی و نشاط جسمی و ذهنی پس از اهدای خون، با دیگران به اشتراک گذاشتند.
