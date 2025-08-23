پخش زنده
با پایان یافتن مرحله دوم چهاردهمین مسابقه ملی فناوری نانو، نتایج این مرحله سوم شهریور منتشر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، چهاردهمین دوره مسابقه ملی فناوری نانو، تابستان امسال با همکاری اعضای شبکه نهادهای ترویجی فناوری نانو در حال برگزاری است. مرحله اول این رقابت در قالب ۳ آزمون برخط، در تیرماه در بستر وبگاه آموزش فناوری نانو برگزار شد و از میان داوطلبان ثبتنامکننده در مسابقه، ۳۰۰ نفر برتر حائز شرایط شرکت در مرحله دوم شدند.
مرحله دوم این رقابت بهصورت حضوری در ۲۴ حوزه سراسر کشور در روز پنجشنبه، ۳۰ مرداد از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار شد. اعضای شبکه نهادهای ترویجی فناوری نانو علاوه بر مشارکت در فرآیند ثبتنام شرکتکنندگان، در فرآیند هماهنگی حوزههای آزمون و برگزاری آن همکاری لازم را با دبیرخانه چهاردهمین مسابقه ملی فناوری نانو داشتند.
پاسخنامه اولیه و کارنامه آزمون، در تاریخ سوم شهریور منتشر خواهد شد.