استاندار آذربایجان غربی بر نقش وحدت و همدلی پیروان اقوام و ادیان و مذاهب در دفاع از خاک ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در مراسم تشییع پیکر مادر شهید هرمز باباخان (مرحومه رامینه ابراهیمی) در کلیسای ننه مریم ارومیه تشییع شد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و شهدای امنیت گفت: امروز امنیت و آرامش ایران اسلامی را مدیون خون شهدا هستیم.

وی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس پیروان اقوام و ادیان و مذاهب با وحدت و همدلی در جبهه‌های حق علیه باطل حضور یافتند و با ایثارگری و نثار خون خود اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی در دست دشمن باقی بماند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به میزبانی مردم استان از زائران اربعین حسینی گفت: در این میزبانی پیروان ادیان و اقوام مختلف با برپایی موکب‌ها پذیرایی بویژه در مرز تمرچین، پیام وحدت و همدلی را به جهانیان مخابره کردند.

شهید هرمز باباخانی از شهدای مسیحی آذربایجان‌غربی در خرداد سال ۶۷ در منطقه عملیاتی مهران به فیض شهادت نائل آمد.