به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون زیارت و گردشگری شهرداری مشهد گفت: بوستان زائرپذیر غدیر، به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز، شب گذشته ،جمعه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۴،میزبان ۱۴ هزار و ۵۰۰ زائر بود.

سیدجلیل بامشکی افزود: برای نخستین بار، بوستان جهانشهر به‌عنوان محل اسکان اضطراری فعال شد و هزار و صدو و نود و هفت نفر در چادر‌های هلال‌احمر مستقر شدند و نیرو‌های خدمات شهری، فرهنگی و مدیریت بحران شهرداری در این محل برای جانمایی چادر‌ها و ارائه خدمات اولیه حضور داشتند.

وی یادآور شد: شماره ۰۵۱۳۷۰۴۵ به‌عنوان خط راهنمایی و ثبت شکایات در زمینه اسکان، حمل‌ونقل، بهداشت، امداد و خدمات شهری فعال است.