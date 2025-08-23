پخش زنده
بیش از ۱۱۲ هزار نفر زائر رضوی از ۲۴ مرداد تا اول شهریور امسال، در مراکز شهرداری مشهد اسکان یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون زیارت و گردشگری شهرداری مشهد گفت: بوستان زائرپذیر غدیر، بهعنوان بزرگترین مرکز، شب گذشته ،جمعه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۴،میزبان ۱۴ هزار و ۵۰۰ زائر بود.
سیدجلیل بامشکی افزود: برای نخستین بار، بوستان جهانشهر بهعنوان محل اسکان اضطراری فعال شد و هزار و صدو و نود و هفت نفر در چادرهای هلالاحمر مستقر شدند و نیروهای خدمات شهری، فرهنگی و مدیریت بحران شهرداری در این محل برای جانمایی چادرها و ارائه خدمات اولیه حضور داشتند.
وی یادآور شد: شماره ۰۵۱۳۷۰۴۵ بهعنوان خط راهنمایی و ثبت شکایات در زمینه اسکان، حملونقل، بهداشت، امداد و خدمات شهری فعال است.