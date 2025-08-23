به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ پلیس آگاهی برای پیشگیری از سرقت های این چنینی بر رعایت نکات زیر تاکید دارد:

در مکان‌های شلوغ مانند:اتوبوس، مترو، مراکز خرید زیارتگاه‌ها و پارک‌ها مراقب وجود نقد، موبایل و سایر اموال با ارزش داخل جیب یا کیف خود باشید.

از نشان دادن موجودی داخل کیف یا جیب خود خصوصاً پول نقد در انظار عمومی خودداری کنید.

تمام پول خود را در یک جیب یا یک قسمت از کیف دستی قرار ندهید.

در صورت به همراه داشتن کارت عابر بانک از نوشتن رمز در کنار آن خودداری نمایید.