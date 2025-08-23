مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان از اجرای طرح شهید عجمیان در ۱۹۶ مدرسه مناطق کم برخوردار استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «جلال حمره» مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام اظهار داشت: با هدف بهسازی، شاداب سازی و استاندارد سازی مدارس طرح شهید عجمیان در هفت منطقه کم برخوردار استان اجرا می‌شود که امسال ۱۹۶ مدرسه با ظرفیت ۷۸۸ کلاس درس را شامل می‌شود.

وی در ادامه افزود: سال گذشته نیز ۴۰۰ فضای آموزشی با بیش از ۲ هزار کلاس درس در سطح استان رنگ‌آمیزی و شاداب‌سازی شد و همچنین تجهیزات مورد نیاز برای تعمیرات سیستم‌های سرمایشی، گرمایشی، برقی و درب‌ های چوبی مدارس تهیه و در اختیار مناطق هدف و نیازمند قرار گرفت.